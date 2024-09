Considerado um dos melhores volantes do futebol mundial há poucas temporadas e ídolo do Real Madrid, o meia Casemiro não vem demonstrando sua melhor forma desde que chegou no Manchester United, na Inglaterra. Após temporada abaixo em 2023/24, o brasileiro foi criticado após a derrota do United diante do Liverpool no fim de semana por 3 a 0.