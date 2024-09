Com uma passagem marcante pelo Brasil em função do período de sucesso à frente do Flamengo entre os anos de 2019 e 2020, Jorge Jesus admitiu o desejo de treinar a seleção a brasileira. Atualmente no comando do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o técnico português disse continuar motivado a comandar equipes que buscam novas conquistas.