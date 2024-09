O elenco do Santos está fechado na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, ao menos, essa foi a mensagem que os jogadores passaram após a vitória sobre o Brusque, por 1 a 0, no último sábado, na Arena Joinville, pela 25ª rodada. Vários jogadores fizeram postagem em tom de união e de respaldo ao técnico Fábio Carille.