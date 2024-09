O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu nesta sexta-feira a punição para integrantes do Palmeiras e do São Paulo pela confusão causada no clássico entre os rivais pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 18 de agosto. Pelo lado alviverde, Zé Rafael, Anderson Barros e João Martins receberam ganchos, assim como Rodrigo Nestor e Sabino pela parte tricolor. Os clubes ainda podem recorrer da sentença.