Anunciado pelo Rayo Vallecano há pouco mais de um mês, o meia James Rodríguez ainda não deu seu cartão de visitas na nova equipe. Mesmo tendo atuação de alto nível na Copa América com a seleção colombiana, onde foi eleito o melhor jogador da competição, o camisa 10 tem tido dificuldade para render no futebol de clubes e imprensa da Colômbia ressaltou o status de "ignorado" no atual clube.