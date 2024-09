A um ponto do líder Novorizontino (50 a 51), o Santos vai usar os dez jogos que restam para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro para se manter vivo na briga pelo primeiro lugar. Após o empate com o rival do interior paulista, o zagueiro Jair disse que o elenco está preparado para confirmar o objetivo de buscar o acesso à elite do futebol nacional.