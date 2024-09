O Santos começou a Série B como amplo favorito ao acesso e o título. Era o gigante da competição e com o elenco mais badalado. Mas a equipe passa por uma crise neste início do segundo turno, soma quatro jogos sem triunfo e entrará em campo diante do Brusque, em Joinville, neste sábado, pressionado. Ciente que não pode mais tropeçar, o zagueiro Jair aposta no apoio da torcida pelo reencontro com as vitórias.