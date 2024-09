O presidente Alessandro Barcellos afirmou para a imprensa, no Centro de Treinamento Parque Gigante, que o prejuízo do Internacional por causa dos temporais e das enchentes que castigaram toda Porto Alegre em maio, está na casa dos R$ 90 milhões. O valor engloba as reformas, tanto no CT quanto no Beira-Rio, a logística e o dinheiro que deixou de entrar com o clube tendo que atuar em diferentes estádios ao longo da temporada.