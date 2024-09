Liberado do triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, o zagueiro Igor Gomes está mesmo de saída do Internacional. O clube aceitou a proposta de R$ 24 milhões do Shabab Al Ahli, de Dubai, e negociou o defensor que jamais se firmou em Porto Alegre. Ocorre que Mercado e Rogel estão contundidos e Roger Machado terá apenas dois defensores diante do Corinthians, no sábado.