O Palmeiras finalizou na manhã desta quarta-feira mais um treino visando o jogo de sábado, com o Atlético-MG, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos líderes do time, o zagueiro Gustavo Gómez comentou sobre a importância da partida diante do objetivo da equipe de alcançar o líder Botafogo.