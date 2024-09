O Brasil é amplamente favorito nas oitavas de final da Copa do Mundo de futsal, disputada no Usbequistão, diante da Costa Rica, nesta terça-feira, em Bukhara. Mas para evitar nova surpresa como ocorreu há duas edições, com o País amargando sua pior campanha ao ser eliminado pelo Irã, nos pênaltis, o experiente goleiro Guitta cobra total respeito aos adversários, definidos por ele como "perigosos."