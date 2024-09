A revolta dos elencos por causa do aumento de partidas no calendário do futebol mundial parece também ganhar respaldo dos treinadores. Nesta sexta-feira, em coletiva para falar do duelo do Manchester City com o Arsenal, pelo Campeonato Inglês, Pep Guardiola foi questionado e deu razão a Rodri e Alisson, que durante a semana criticaram o excesso de jogos. O espanhol, contudo, disse que apenas os jogadores conseguiriam obrigar mudanças.