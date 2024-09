Depois de ter o jogo contra o Botafogo-SP adiado no último final de semana, o Guarani teve mais de dez dias para se preparar para mais um desafio importante na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Invicto nos últimos três jogos, tenta manter o bom momento, diante do Coritiba, em casa, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, nesta terça-feira, às 21h30.