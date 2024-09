O Grêmio ficou muito próximo de fazer a festa neste domingo em sua volta à Arena. Mas com um jogador a menos e dois pênaltis contra, o time gaúcho não conseguiu suportar a pressão do Atlético-MG e acabou sendo derrotado por 3 a 2 em Porto Alegre, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.