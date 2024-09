O Grêmio está empenhado em comprovar que não houve racismo de seus torcedores contra o atacante Carlinhos, do Flamengo, em jogo do Brasileirão no domingo - vitória por 3 a 2 -, e contratou duas perícias que, segundo o clube, desmentem as informações dos cariocas e do jornal Lance!, de que o jogador teria sido chamado de "macaquinho."