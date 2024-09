Autor do gol da vitória do Santos sobre o Operário por 1 a 0, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Giuliano vibrou com o resultado em uma postagem realizada nas redes sociais. O jogador, que vem sendo decisivo na competição, publicou uma sequência de fotos e agradeceu o carinho dos torcedores, que fizeram inúmeros comentários com elogios ao meia.