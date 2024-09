As vaias dos torcedores sobre o técnico Fábio Carille após o empate por 2 a 2 com a Ponte Preta, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e os boatos de que os jogadores estariam insatisfeitos com o treinador geraram incômodo no elenco do Santos. O meia Giuliano, um dos líderes da equipe, negou que os jogadores estariam insatisfeitos com o comandante e mostrou confiança na continuidade do trabalho.