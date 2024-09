O Palmeiras continua muito bem em sua saga de "decisões" no Brasileirão ao somar a quinta vitória seguida com o 1 a 0 sobre o Vasco. Sábado, às 18h30, em Campinas, a equipe recebe o Atlético-MG e a ordem e manter a concentração. Titular diante dos cariocas, o lateral-direito argentino Giay pede para a equipe não se iludir com possível cansaço dos mineiros e prega atenção total.