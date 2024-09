Embalado por duas vitórias seguidas, o Fluminense teve sua reação freada neste domingo, em Caxias do Sul. No confronto direto na parte de baixo da tabela, o time carioca vencia a partida até aos 35 minutos do segundo, quando sofreu a virada em três minutos para o Juventude, saindo derrotado do estádio Alfredo Jaconi por 2 a 1, pela 26ª rodada.