O Fluminense continua fazendo mistério sobre a situação do zagueiro Thiago Silva, que reclamou de dores no calcanhar após a vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O defensor, no entanto, continua como dúvida para a partida de volta, marcada para esta quarta-feira, às 19h, na Arena MRV.