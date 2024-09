O volante Felipe Melo, do Fluminense, está sendo acusado de intimidar um adolescente de 15 anos, conforme relatado pela mãe do menino em boletim de ocorrência registrado na 16ª DP do Rio, na Barra da Tijuca. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na terça-feira e os envolvidos serão convocados para esclarecimento dos fatos.