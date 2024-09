Favorita a ganhar as eleições presidenciais do Palmeiras, Leila Pereira ainda não foi reeleita, mas já pensa no que fará caso siga no cargo mais importante do clube pelos próximos três anos. Sua prioridade é renovar o contrato de Abel Ferreira, que termina no fim de 2025, por mais dois anos, encerrando-se, assim, junto com o novo mandato da mandatária, caso ela vença o pleito.