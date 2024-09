Estêvão jogou pouco em sua primeira convocação para a seleção brasileira. Entrou no decorrer dos dois jogos da Eliminatórias Sul-Americanas, contra Equador e Paraguai. Se ainda dá os primeiros passos com a equipe nacional, o jovem atacante é peça indispensável no esquema palmeirense e, menos de 12 horas após a derrota em Assunção, por 1 a 0 para os paraguaios, já estava na Academia de Futebol trabalhando com os companheiros de time.