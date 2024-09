Caçula da seleção brasileira com 17 anos, Estêvão está curtindo os grandes dias da vida em Curitiba com a equipe nacional - enfrenta o Equador, sexta-feira, no Couto Pereira, pelas Eliminatórias. Mesmo jovem, o atacante do Palmeiras mostra bastante maturidade em sua primeira convocação, revela que se inspira em Neymar e celebrou bastante e primeiro encontro com Vinícius Júnior.