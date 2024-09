Com o fim da Data Fifa, o Palmeiras recompõe aos poucos seu elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, foi a vez dos retornos do zagueiro Gustavo Gómez e do meio-campista Richard Ríos, que defenderam as seleções do Paraguai e da Colômbia nos últimos dias. Estêvão, que se apresentou na quarta, revelou ter acumulado aprendizados em sua estreia com a seleção brasileira.