Entenda por que primeiro gol do Fluminense em vitória sobre São Paulo foi irregular

A vitória do Fluminense sobre o São Paulo neste domingo, por 2 a 0, gerou revolta dos são-paulinos, dentro e fora do campo. Nas reclamações da equipe e comissão técnica, o gol marcado por Kauã Elias no primeiro tempo, que abriu o placar no Maracanã, deveria ter sido anulado. O lance chegou a ser checado pelo árbitro de vídeo (VAR), mas não foi revertido por Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG). Pela regra, no entanto, o lance deveria ter sido anulado.