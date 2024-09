Entenda como medida da CBF na Copa do Brasil favorece Flamengo contra o Corinthians

O Corinthians perdeu o cabo de guerra com o Flamengo nos bastidores pela manutenção das data original dos confrontos de volta das semifinais da Copa do Brasil. No sábado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou mudanças nas datas das partidas. Inicialmente, o jogo da volta entre corintianos e rubro-negros, na Neo Química Arena, seria disputado em 17 de outubro. Mas a entidade atendeu pedido da diretoria flamenguista e transferiu o jogo para o dia 20. O mesmo ocorreu com o segundo duelo entre Atlético-MG e Vasco, que passou para 19 de outubro, satisfazendo atleticanos e contrariando cruzmaltinos.