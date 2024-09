Endrick marca primeiro gol na Liga dos Campeões e rende R$ 213 mil ao Palmeiras

Ao disparar com a bola no campo de defesa, conduzi-la em velocidade e contar com a colaboração do goleiro Nübel, do Stuttgart, para marcar seu segundo gol com a camisa do Real Madrid, Endrick desbloqueou mais uma meta estipulada em seu contrato e, por isso, rendeu mais dinheiro ao Palmeiras. O clube formador do jovem atacante receberá mais 35 mil euros - aproximadamente R$ 213 mil - pelo gol que fechou a vitória por 3 a 1 do time espanhol em sua estreia na Liga dos Campeões.