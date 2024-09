Dudu volta a ser decisivo, comemora vitória do Palmeiras, mas Abel freia empolgação da torcida

Após a grave lesão no menisco e o imbróglio causado por causa da negociação com o Cruzeiro, o atacante suportou toda a desconfiança e voltou a ser decisivo com a camisa do Palmeiras. O camisa 7 entrou bem e sofreu o pênalti, que culminou com o gol decisivo de Raphael Veiga na vitória sobre o Atlético-MG, por 2 a 1, no último domingo, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 28ª rodada do Brasileirão. Discreto nas redes sociais, o atacante fez uma postagem para comemorar a atuação.