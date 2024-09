Em crise, o técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira a seleção brasileira para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Chile (10 de outubro), em Santiago, e Peru (15 de outubro), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os rivais desta Data Fifa são os dois piores times nas classificatórias sul-americanas para o Mundial. E com novidades.