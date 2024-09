Apesar de toda euforia causada pela estreia de Memphis Depay durante a vitória sobre o Atlético-GO por 3 a 0, no último sábado, na Neo Química Arena, o Corinthians sofreu o seu primeiro susto com o holandês, que foi levado para uma clínica especializada em ortopedia, onde passou por exames que descartaram lesão no tornozelo esquerdo.