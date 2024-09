O meia Kevin de Bruyne, do Manchester City, criticou a Fifa e a Uefa pelo aumento no número de partidas a que os jogadores estão sendo submetidos ultimamente. O jogador de 33 anos disse temer um desgaste maior dos atletas pela expansão do calendário durante entrevista coletiva da Bélgica, que enfrenta a seleção de Israel, pela Liga das Nações, nesta sexta-feira, em Bruxelas.