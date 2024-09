Cássio é o titular absoluto da meta do Cruzeiro, mas Léo Aragão, mesmo hoje sendo a terceira opção para o gol, tem enorme prestígio e é apontado como futuro craque da posição. Para não perder o jovem de 22 anos, a diretoria do clube anunciou nesta segunda-feira a prorrogação do contrato até o fim de 2026.