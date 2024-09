A diretoria do Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira a demissão do técnico Fernando Seabra. O empate sem gols com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, e o desempenho irregular do time no torneio, contribuíram para a queda do treinador. Nos últimos cinco jogos, a equipe sofreu duas derrotas, empatou duas vezes e venceu apenas o Atlético-GO.