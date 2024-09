O árbitro Ramon Abatti Abel relatou na súmula da vitória por 2 a 1 do Corinthians sobre o Flamengo que gandulas e torcedores atrapalharam o andamento da partida disputada na Neo Química Arena no domingo, em São Paulo. De acordo com o documento, bolas foram esvaziadas propositalmente e duas acabaram não sendo devolvidas após atingirem a arquibancada, contrariando o protocolo.