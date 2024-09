Antes mesmo do apito inicial do árbitro, a semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians já tem uma disputa, nos bastidores. A data da partida de volta, marcada para o dia 17 de outubro, em São Paulo, pode ser alterada a pedido do clube rubro-negro. O presidente corintiano Augusto Melo ligou para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e manifestou descontentamento com a notícia de uma possível alteração de calendário.