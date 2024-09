O jeito espontâneo ainda é de criança, o sorriso já lembra uma adolescente. Mas o talento de Nauhany Silva no tênis já é de adulto. Tanto que Naná, como é mais conhecida, estreia nesta segunda-feira no ranking da WTA, aquele mesmo onde aparecem as melhores tenistas do mundo. Com apenas 14 anos e seis meses, a brasileira será a mais jovem da lista mundial nesta semana.