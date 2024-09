Memphis Depay foi anunciado oficialmente como novo jogador do Corinthians nesta segunda-feira. O reforço holandês, que teve passagens por Espanha, Inglaterra e França ao longo de sua carreira, chega como a contratação midiática bancada pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do time paulista, e deve ser útil no esquema tático de Ramon Díaz na reta final desta temporada.