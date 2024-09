O Manchester City enfrenta a partir desta segunda-feira, o início do julgamento e da audiência das 115 violações do regulamento da Premier League local, principalmente entre 2009 e 2018. O processo é classificado como o "julgamento do século" pela imprensa britânica e mira as possíveis violações cometidas pelo Grupo City, dos Emirados Árabes Unidos, desde que assumiu o controle do clube.