A operação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que levou ao bloqueio e suspensão de 675 sites e 14 aplicativos de streaming ilegais teve apoio da LaLiga, associação organizadora do Campeonato Espanhol. A ação foi comemorada pelo presidente Javier Tebas, que já se referiu à pirataria como "praga" e apontou que as transmissões clandestinas de jogos do torneio espanhol geram perdas de 600 milhões de euros dos clubes anualmente.