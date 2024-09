O Brasil voltou a fazer uma apresentação muito abaixo do esperando diante do Paraguai na noite desta terça-feira, e perdeu o jogo por 1 a 0 no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. O placar determinou a primeira derrota de Dorival Júnior no comando da seleção, mas a situação na tabela já era ruim antes da partida. E se manteve assim.