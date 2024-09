Os gastos com transferência de jogadores entre os clubes em acordos internacionais esfriaram na última janela, realizada entre junho e o início de setembro, de acordo com relatório da Fifa publicado nesta terça-feira. A entidade máxima do futebol mundial revelou que os times desembolsaram US$ 6,46 bilhões, cerca de R$ 36,2 bilhões, abaixo dos US$ 7,43 bilhões no mesmo período do ano passado.