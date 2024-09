O clássico entre Flamengo e Vasco realizado neste domingo, no Maracanã, e que terminou empatado em 1 a 1, foi marcado por brigas e diversas ocorrências na região metropolitana do Rio entre torcedores dos dois clubes. Ao término da partida, 31 pessoas foram detidas. Com um forte esquema de segurança, a Polícia Militar mobilizou um efetivo de mais de 700 agentes e contou ainda com o apoio de drones equipados com tecnologia de videomonitoramento facial.