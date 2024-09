A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira o áudio da análise do VAR no lance polêmico envolvendo o lateral Vanderlan na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 27ª rodada do Brasileirão. Nele, o árbitro Rafael Rodrigo Klein explica o motivo de não ter marcado pênalti a favor do time carioca.