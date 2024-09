Carille vai usar semana livre para 'observar' os reforços no Santos

O técnico Fábio Carille vai aproveitar essa semana sem jogos para analisar o desempenho dos atletas recém-chegados ao Santos. Pressionado pelas fracas atuações do clube nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador vai estudar a melhor forma de montar a equipe que recebe o América-MG no próximo domingo. Apesar de ocupar a vice-liderança da competição com 43 pontos e vir de vitória sobre o Brusque fora de casa, o futebol da equipe vem despertando a insatisfação da torcida.