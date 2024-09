Caio Paulista prestou depoimento nesta quarta-feira para dar a sua versão no caso em que é acusado de agressão pela ex-namorada, Ana Clara Monteiro. O lateral-esquerdo do Palmeiras reuniu o que alega serem provas robustas de que é inocente. São "prints" de conversas, áudios e fotos do jogador, que disse ter ele, na verdade, sido agredido pela ex-companheira.