Inspiração para grande parte das skatistas que brilharam na Olimpíada, Letícia Bufoni não esteve em Paris, pois decidiu priorizar outros projetos, e manteve o mesmo pensamento para o ciclo de Los Angeles-2028. Sem o objetivo olímpico no horizonte, e muito bem resolvida com isso, a paulista de 31 anos não quer abandonar todas as competições, como o X-Games, por exemplo, mas está dedicada a viver outros lados do skate.