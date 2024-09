A delegação brasileira continua fazendo bonito nos Jogos Paralímpicos Paris-2024. Nesta terça-feira, sexto dia de disputas na França, foram mais 10 pódios conquistados (dois ouros, duas pratas e seis bronzes), com destaque para os 1500 metros, na categoria T11, com Yelsin Jacques conquistando o ouro com recorde mundial e com Julio Cesar Agripino cruzando na terceira colocação para garantir a dobradinha no pódio.