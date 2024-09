A seleção brasileira feminina de basquete disputa neste sábado (7) a final do Campeonato Sul-Americano, que está sendo disputado em Santiago, no Chile. Em busca de seu 28º título em 38 edições do torneio, o Brasil terá pela frente a Argentina, campeã em apenas duas oportunidades, a última delas em 2018. O jogo está marcado para às 21h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo no YouTube da FIBA.