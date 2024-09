Mesmo longe de fazer uma grande apresentação, o Botafogo lutou até o fim e buscou um gol nos acréscimos para superar o Fluminense por 1 a 0, na noite deste sábado (21), no Maracanã. A vitória no clássico faz a equipe alvinegra sustentar a boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o tricolor voltou para a zona de rebaixamento.